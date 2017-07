Battlefield 1 – Alle neuen Waffen und wie man sie freischaltet enthüllt

In wenigen Wochen können Premium Besitzer von Battlefield 1 die ersten Schritte in dem zweiten DLC „In the Name of the Tsar“ machen. Ein erster Ausblick kann man bereits im August sehen, denn da erscheint vorab mit „Lupkow Pass“ die erste Map der Erweiterung. Im September wird dann der eigentliche DLC erscheinen und neben weiteren Karten, einen neuen Spielmodus, Fahrzeugen, auch elf neue Waffen bieten. Derzeit können die neuen Waffen bereits in der CTE ausgiebig getestet werden. Wie nun bekannt wurde, wird man diese wie bereits im „They Shall not Pass“ Modus mit diversen Vorgaben freischalten müssen. Eben diese Vorgaben wurden für die Waffen nun freigegeben.

Späher

Vetterli MED – 50 Kills mit der SMLE MK III (Karabiner) / 5 Kills gg Späher mit K-Bullets

Vetterli – 15 Kills gg Sanitäter mit der M1903 Experimentel / 20 Assists mit dem Periscope

Mosin Nagant M91 Marksman – 50 Kills mit dem Gewehr 98 Marksman / 15 Kills mit der Stolperfalle (Bombe HE)

Mosin Nagant M91 Infanterie – In einer Runde drei Kopschüsse mit SMLE MK III Infanterie / 20 Kills mit der Mars

Versorger

Parabellum MG14/17 Suppressive – 40 Kills mit der Lewis Gun Leicht / 50 Fahrzeug Reparaturen

Parabellum MG14/17 Leicht – Zerstöre 2 Flugzeuge mit Madsen MG Trench / 20 Kills mit der Armbrust

Sturmsoldat

Maxim SMG Visier – 50 Kills mit der Automatico M1918 Trench / 5 Panzer mit der Antitankgranate zerstören

Maxim SMG Visier – 15 Kills gg Versorger mit der MP18 / 10 Kills mit der Antitankgranate

Model 1900 Slug – 50 Kills mit der 12G Automatico Erweitert / 20 Kills mit der Gasser M1870

Model 1900 Werk – 40 Kills mit M97 Trench Gun Backbored / 5 Kills in einer Runde mit der Panzerbüchse

Sanitäter

Generalli – 40 Kills mit der Mondragon Sturm / 30 Wiederbelebungen

Generalli Stability – 50 Kills mit Selbstladebüchse 8.35 Scharfschütze / 10 Kills mit Brandgranate

Federov Avtomat Visier – 50 Kills mit Selbstlader M1916 Visier / 20 Kills mit C96

Federov Avtomat Trench – 40 Kills mit Cel Rigotti Trench / 40 Heilungen

Pistole

Nagant Revolver – 20 Kills mit Luger P08

