Warcraft 3 – Patch 1.29 steht an!

Das Blizzard in Sachen Support nicht gerade geizt, sollte den meisten Gamern bekannt sein. Nachdem Starcraft 2 schon ordentlich aufpoliert wurde und sogar eine digitale Frischzellenkur in Form eines Re-Releases genossen hat, steht nun auch Warcraft 3 auf der To-Do-Liste des Classic-Teams von Blizzard. Die Entwickler sind zwar schon sehr zufrieden mit der aktuellen Version (1.28.5), jedoch würden sie schon an Patch 1.29 werkeln. Mit dem neuen Patch wird der Kartenpool im kompetitiven Multiplayer aktualisiert. Durch die neue Kartenanordnung sollen unterschiedlichste Spielstile besser gefördert werden. Dadurch würde es kleinere Karten für eine schnelle und rasante Action, aber auch größere Karten, welche für epische Schlachten konzipiert sind, geben. Des weiteren würde man auch mit dem Balancing einiger Einheiten herumexperimentieren. Diese Änderungen benötigen allerdings extremes Fingerspitzengefühl, da seit Jahren nichts am Balancing geschraubt wurde. Deswegen würden dies Anpassungen nur mit Bedacht durchgeführt werden.

Warcraft 3: Ein digitaler Evergreen

Des weiteren hat das Classic Team noch die ein oder andere große Idee, welche für Begeisterung bei der Warcraft 3 Spielerschar sorgen könnte. Doch werden wir wohl kaum in den Genuss einer fünften Rasse oder sonstigem kommen. Aber dennoch können wir gespannt sein. Das Blizzard Classic-Team hat die Arbeit gerade erst begonnen.

Quelle: 4players.de