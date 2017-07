Titanfall 2 – Neuer kostenloser DLC

Fans von Titanfall 2 haben wieder einen Grund, sich in ihren Titan zu schwingen. Mit „Operation Frontier Shield“ geht der siebte, kostenlose DLC für den Ego-Shooter Online. Neben kleineren Anpassungen und der neuen Live-Fire-Karte „Township“, wird auch der neue Spielmodus „Grenzlandverteidigung“ ins Spiel integriert. In diesem PvE-Modus kämpfen bis zu vier Piloten gegen immer stärker werdende Gegnerwellen und verteidigen somit den Harvester, der nicht zerstört werden darf. Für Abschüsse und das überstehen von Gegnerwellen erhält man Credits. Damit kaufen wir uns andere Ausrüstung, wie etwa Geschütztürme, Fallen oder ähnliches. Das ganze kann in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen bestritten werden. Grenzlandverteidigung wird vorerst auf 5 Karten spielbar sein: Forward Base Kodai, Blackwater Canal, War Games, Homestead und der neuen, aus Titanfall 1 bekannten Karte Rise.

Titanfall 2 ist für alle da!

Doch das ist noch nicht alles. Vom 28. bis 30. Juli wird eine kostenlose Trial-Version von Titanfall 2 auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein. Laut EA werden Spieler der kostenlosen Trial-Version in dem oben genannten Zeitraum Zugriff auf den Trainingsbereich, die Solokampagnen-Mission „Der Sender“ und den kompletten Multiplayermodus haben.

