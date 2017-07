The LEGO NINJAGO Movie Videogame – Neuer Trailer zum Spiel erschienen

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute den neuesten Trailer für The LEGO NINJAGO Movie Videogame veröffentlicht, der auf dem demnächst erscheinenden Kino-Abenteuer basiert.

Neuer Trailer zu LEGO NINJAGO

Der neue Trailer zeigt die Helden Lloyd, Nya, Jay, Cole, Zane und Meister Wu bei der Perfektionierung ihrer Spezialfähigkeiten wie die „Stechende Biene“, der „Herabstürzende Falke“ und der „Himmelsdrache“ und der Verbesserung ihrer Waffen, um NINJAGO City vor Lord Garmadon und seiner Hai-Armee zu verteidigen.

The LEGO NINJAGO Movie Videogame erscheint am 22. September 2017 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC – nur einen Tag nach dem deutschen Kinostart des Films.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment