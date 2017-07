Sparc – CCP Games Release Datum bekannt

Sparc ist ein virtueller Sport, ein „vSport“ – eine einzigartige Ganzkörper-Erfahrung, wie sie nur in der virtuellen Realität möglich ist, in der die VR-Hardware der Spieler zu ihrer Sportausrüstung wird. In Sparc verbinden sich die Spieler online, um in schnellen und physisch fordernden Ganzkörper-VR-Duellen anzutreten. Die Spieler setzen ihre PlayStation Move-Controller ein, um Gegner aus der Ferne mit Projektilen zu bewerfen. Gleichzeitig verteidigen sie sich durch Ausweichen, Blocken und Umleiten gegen feindliche Angriffe.

Sparc kombiniert instinktives, auf Fertigkeiten basierendes Gameplay mit einer ausgereiften Grafik, um der PS VR-Community eine sportliche Herausforderung zu bieten, die die Fähigkeiten der Hardware ausnutzt und sich auf PS4 und PS4 Pro gleichermaßen dynamisch anfühlt.

CCP Games gibt heute bekannt, dass Sparc ab Dienstag, den 29. August, für PlayStation VR erhältlich sein wird.

Quelle: CCP Games