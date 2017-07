Playstation Plus – Die Spiele für August 2017

Ein Monat nähert sich dem Ende und ein neuer steht vor der Tür. Es ist also Zeit für das neue Playstation Plus Lineup für August. Und diesmal erwarten euch Action und Stealth und nervenzerreißende Arcadeaction. Sichert euch also noch die aktuellen Titel bevor die nächste Welle anrollt.

Playstation Plus August 2017

Am kommenden 1. August gehen die neuen Plus Titel an den Start. Diesmal erwarten euch für PS4 Just Cause 3 mit jeder Menge Action und für die Schleicher unter euch Assassin’s Creed Freedom Cry. Für PS3 erhaltet ihr Super Motherload sowie Snake Ball und Downwell (Crossbuy mit PS4) und Level 22 für PS Vita.

Quelle: Playstation Blog