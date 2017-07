Destiny 2 – Trailer zur Preorder Waffe „Kaltherz“

Bungie hat einen neuen Destiny 2 Trailer veröffentlicht, der eine neue exotische Waffe vorstellt. Gleichzeitig ist diese neue Waffe auch die erste einer neuen Waffengattung in Destiny. Vorbesteller werden diese Waffe als Bonus erhalten.

Das Kaltherz (Cold Heart) ist ein exotisches Trace Rifle mit Arc Schaden. Als erstes seiner Gattung verschießt es einen konstanten Strahl der dauerhaft auf den Feind gerichtet werden muss um Schaden zu verursachen. Die Waffe wird dabei ein Vorbestellbonus sein zusammen mit einem Kill Tracker Ghost der eure Stats im PVE und PVP anzeigt. Ab dem 6. September wird der neue Titel im Laden stehen.

ALL existing and new pre orders of Destiny 2 will receive the pre order bonuses! ALL editions of D2 will receive the pre order bonuses! pic.twitter.com/SfO4qd2PBz

— DestinyTracker (@destinytrack) 26. Juli 2017