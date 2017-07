Angespielt: Aven Colony

Der Weltraum fasziniert die Menschheit schon seit Ewigkeiten, und seine Erforschung ist somit auch ein Fokus in vielen Games. Auch so in Aven Colony, einem Aufbaustrategiespiel, in dem ihr eine Kolonie auf einem fremden Planeten aufbauen müsst. Ihr müsst nach Rohstoffen suchen, eure Kolonisten bei Laune halten und eure Kolonie mit neuen Gebäuden ausbauen und vergrößern. Wir haben diesen Titel mal für euch angespielt und zeigen euch in unserem Videotest, ob sich die Reise in den Weltraum lohnt.

„Aven Colony ist eine Aufbausimulation, wie sie im Buche steht. Ihr baut Gebäude mit unterschiedlichen Funktionen, verwaltet diverse Aspekte einer Gesellschaft und erkundet neue Regionen auf der Suche nach überlebenswichtigen Rohstoffen. Viel falsch macht das Spiel dabei nicht, die Grafik ist nicht die bombastischste und der Überwachungskameramodus ist etwas öde. Aber ansonsten ist Aven Colony definitiv einen Blick wert, natürlich besonders für Strategiespieler.“ Maarten Cherek, Redakteur