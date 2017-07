World of Warships – Event zum Film Dunkirk angekündigt

Diese Woche startet der heiß erwartete neue Chritopher Nolan Film Dunkirk in den Kinos. Passend zum Film gibt es im Onlinespiel World of Warship ein neues Event das mit PvE-Koop-Missionen aufwartet. Diese Missionen sind an der real stattgefundenen „Operation Dynamo“ angelehnt, welche ebenfalls der Film „Dunkirk“ thematisiert. Zwei Wochen lang sind diese Events in World of Wahrships verfügbar. In diesen können die Kapitäne in den Missionen zwischen drei verschiedenen Schiffen wählen und an der Rettungsaktion der allierten Streitkräfte an einer speziell dafür entwickelten Karte teilnehmen. Zur Wahl stehen dabei nur für dieses Event, der Britische Tier V Zerstörer Anthony und der französische Tier V Zerstörer Cyclone, sowie das Premiumschiff HMS Gallant,

World of Warships – Entwicklertagebuch: Operation Dynamo

Die Operation Dynamo fand im Jahre 1940 in Dünkirchen statt. Im Spiel muss man mit seinen Schiffen zu einer Evakuierungszone gelangen, diese sichern und dann die Soldaten einladen und in die sichere Zone bringen. Dabei wird der Spieler von Ki gesteuerten Booten und Flugzeugen unterstützt. Allerdings ist der Weg in die sichere Zone voller Gefahren die sich den Spieler in den Weg stellen. Bei erfolgreicher Bewältigung der Missionen warten besondere Belohnungen wie verschiedene Signalflaggen, Premiumspielzeit und ein französischer Kapitän mit zehn Fertigkeitspunkten auf die Spieler.

World of Warships – Game Update 0.6.8

Quelle: YouTube (Wargaming Europe)