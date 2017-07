Splatoon 2 – Verkaufszahlen aus Japan bekannt gegeben

Vor einigen Tagen erschien mit Splatoon 2 der Nachfolger des beliebten WiiU Shooters für die Nintendo Switch. Bereits der erste Ableger konnte eine Vielzahl an Fans für sich gewinnen. Gerade in Japan scheint sich der neue Ableger recht gut zu verkaufen. Denn wie aus einer Prognose der japanischen Handelskette COMG! hervorgeht, wurden allein am Launchwochenende ca. 400.000 bis 500.000 Exemplare verkauft. Erste offizielle Verkaufszahlen werden jedoch erst am Mittwoch erwartet. Nichtsdestotrotz kann man bei diesen Zahlen von einem erfolgreichen Launch sprechen. Offizielle Verkaufszahlen aus unseren Gefilden stehen benfalls noch nicht fest.

Splatoon 2 Launch Trailer – Nintendo Switch

Quelle: shopping.yahoo.co.jp