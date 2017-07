Playerunknown’s Battleground – Platz 1 bei Steam

Nun schon seit einigen Wochen, gibt es beim Blick auf die Verkaufszahlen bei Steam immer den selben Spitzenreiter. Der Shooter Playerunknown’s Battleground (kurz PuBg), bricht immer mehr Rekorde und ist aktuell nicht vom Thron zu stoßen. Erst vor kurzen gab man bekannt, dass 382.561 Spieler gleichzeitig online waren und PuBg somit in dieser Kategorie H1Z1: King of the Hill überholt hat und damit auf dem dritten Platz der Spielerzahlen Liste von Steam belegt. Der weitaus größere Erfolg dürften aber die Verkaufszahlen sein, laut den aktuellen Verkaufszahlen von Steam hat sich Playerunknown’s Battleground mehr als 5,1 Millionen mal verkauft. Für ein Spiel, welches sich noch in der Early-Access befindet, sind das wirklich stolze Zahlen.

Quelle: Steam