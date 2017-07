Overwatch – „Masquerade“ Comic zu Doomfist

Passend zur Helden Veröffentlichung von Doomfist in Overwatch, hat Blizzard auch dieses mal einen Story-Comic online gestellt. Der Comic trägt den Titel „Masquerade“ und widmet sich hauptsächlich dem neuen Helden und seinem Ausbruch, ebenso wie seinen ersten Taten, nachdem er erneut Teil von Talon geworden ist. Doomfist versucht in dem Comic an alte Zeiten anzuschließen, doch nicht alle Anführer von Talon sind über seine Rückkehr erfreut. Doomfist hat jedoch seine ganz eigene Art und Weise mit solchen Unruhestiftern umzugehen und beseitigt sie kurzer Hand. Ganz nebenbei erhalten die Leser einen kleinen Einblick im mögliche neue Heldenskins von Doomfist, Widowmaker, Reaper und Sombra.

Doomfist räumt auch im Comic ordentlich auf!

Den deutschen Comic könnt ihr euch HIER anschauen, wer sich das ganze lieber animiert und mit coolen Soundeffekten unterlegt anschauen will, greift zum englischen Madefire-Comic.

