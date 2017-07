Monster Hunter World – Neustes Gameplay Video von der Comic Con

Die Spielankündigung von Monster Hunter World sorge auf der E3 für viel Begeisterung und nun gab es einen entsprechenden Panel zum Spiel auf der San Diego Comic Con. So soll es im Spiel anscheinend 14 verschiedene Waffentypen geben, von denen ihr schon einige, wie das „Huntinghorn“ und die „Switchaxe“ im Video sehen könnt. Die große Auswahl an Waffentypen soll jeden Spielertyp zufrieden stellen, so die Entwickler. Capcom kündigte auf der Comic Con bereits an, dass es zu den einzelnen Waffentypen nach und nach neue Videos geben wird und die Spieler so einen besseren Eindruck vom Spielerlebnis bekommen werden.

Macht andere Spieler mittels Leuchtfeuer auf die Jagd aufmerksam

Wie ihr schnell feststellen werden, hat das Video keine sonderlich gute Qulität, da es beim Panel von der Projektor Leinwand abgefilmt wurde, aber immerhin erhält man so einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Waffenvideos. Monster Hunter World soll vorraussichtlich im Frühjahr 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen, die PC-Version soll kurze Zeit später folgen.

