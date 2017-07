Dying Light – 10 gratis DLC´s angekündigt

Das Entwicklerstudio Techland will sich nach nun schon drei Jahren Dying Light bei den Fans des Spiels bedanken. Laut den Entwicklern spielen auch heute noch, rund eine halbe Millionen Spieler wöchentlich das Zombiespiel. Producer Tymon Smektala gibt an, dass mit den kommenden DLC´s zahlreiche neue Gegner, Events und vieles mehr ins Spiel eingebracht werden. Die DLC´s sollen nach und nach über einen Zeitraum von 12 Monaten veröffentlich werden und bereits in Kürze soll DLC #0 erscheinen. Dieser soll nur einen kleinen Einblick in die kommenden Updates bieten, mehr dazu seht ihr im unteren Video.

Neue Zombies und Events kommen nach Harran

Schenkt man den aktuellen Gerüchten glauben, arbeitet Techland bereits an dem Nachfolger des Spiels, will aber auch weiterhin die treuen Fans mit neuen Updates versorgen. Die angekündigten DLC´s dürften daher wieder für frischen Wind in Harran sorgen.

Quelle: vg247