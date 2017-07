Ghost Recon: Wildlands – PVP Modus bald in Beta Phase

Ghost Recon: Wildlands erfreut sich einer recht großen Beliebtheit. Das Spiel ist auf kooperatives Gameplay ausgelegt und entfaltet sein ganzes Potenzial, wenn man mit 3 Freunden zusammen arbeitet. Allerdings fehlte noch der allseits beliebte PvP-Modus. Doch wie Ubisoft am Freitag bekannt gab, soll der Modus gegen Ende des Sommers auf PC, PS4 und XBOX One als offene Betaversion getestet werden. Die finale Version soll dann im Herbst per kostenlosem Patch nachgereicht werden.

Team-Deathmatch: Ghost War

Im PvP-Modus, der auf den Namen Ghost War hört, treten zwei Squads zu je vier Spielern gegeneinander an. Die Spieler greifen dabei auf unterschiedliche Klassen zurück, welche sich durch verschiedene Ausrüstung unterschiedlich einsetzen lassen. Dieses System lädt zum herumexperimentieren und taktieren ein.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)