Pyre – Informationen zu Trophäen und PS4 Pro Support

Supergiant Games hat kurz vor dem Release noch einige Informationen zu Pyre veröffentlicht. Dadurch wissen wir nun sicher in welcher Form die PS4 Pro unterstützt wird und welche Herausforderungen Trophäenjäger bestehen müssen, um die Platin zu erreichen.

Pyre nutzt PS4 Pro voll aus

Laut Supergiant Games läuft deren nächster Titel in nativem 4K und 60fps auf der PS4 Pro. In Sachen Trophäen werden mehr als 50 digitale Pokale auf euch warten inklusive einer Platin. Die Entscheidung für so viele Trophäen kam laut der Entwickler aus der Idee, dass man Spieler zu neuen Spielweisen ermutigen möchte. Ab dem 25. Juli geht es dann los.

Quelle: PlayStation Blog