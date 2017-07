Pyre – Trailer zum Launch stellt auf ein buntes Abenteuer ein

Supergiant Games feierte bereits mit Bastion und Transistor Erfolge in der Indie-Szene, nun erscheint mit Pyre ihr drittes Abenteuer. Und ein Trailer zum Launch in wenigen Tagen verspricht in jedem Falle eines, was auch in den vorherigen Titeln zu begutachten war: Ein sehr farbenfrohes Erlebnis.

Supergiants größtes Spiel bisher

Pyre wird ein vollwertiges RPG, mitsamt Party-System, einzigartigen Charakteren und Supergiant Games bislang ausführlichsten Kampagne. In den 90 Sekunden, die der Trailer läuft, sieht man bereits mehr Charaktere, als es in Bastion und Transistor zusammen gab. Und dies, so die Entwickler, kratzt nur leicht an der Oberfläche, was eure Partymitglieder angeht. Des weiteren wird einiges an Gameplay gezeigt, jedoch nicht der wohl interessanteste Aspekt des Spiels: So soll es in Pyre nicht ein einziges Mal ein Game Over geben. Egal ob ihr in euren Kämpfen die Hürden überwindet oder besiegt werdet, die Story schreitet gnadenlos vorran. Somit wird Pyre wohl wieder mal ein ganz besonderes Erlebnis, wie es die beiden anderen Spiele von Supergiant Games auch waren. Pyre erscheint am 25. Juli für Steam und die PS4.

Quelle: Supergiant Games via Youtube