Metroid: Samus Returns – Offizielles Lösungsbuch angekündigt

Liest noch jemand Lösungsbücher? Das Lösungsbuch für Breath of the Wild, besonders die gebundene Ausgabe, kam bei Fans jedenfalls ziemlich gut an. In Zeiten des Internets wird es immer seltener, dass feste Lösungsbücher über die Ladentheke gehen, doch Metroid: Samus Returns geht diesen Weg. Prima Games, der größte Publisher für Lösungsbücher, veröffentlicht ein Exemplar zum Remake von Metroid II.

Announcing the #MetroidSamusReturns Official Guide! Visit Prima booth at #SDCC for a limited art print today@1:30pm https://t.co/TwE2mH20qP pic.twitter.com/01kMUt1Mv8 — Prima Games (@primagames) 20. Juli 2017

Alle Geheimnisse mit Samus entdecken

Metroid: Samus Returns ist ein Remake von Metroid II für den GameBoy, in welchem der zweite Teil der Metroid-Saga komplett neu für den 3DS entwickelt wurde. Auf der diesjährigen E3 wurde der Titel erstmals präsentiert und nun von Metroid-Fans heiß erwartet. Wer wirklich jedes noch so kleine Geheimnis des Spiels entdecken möchte, der kann sich jetzt das offizielle Lösungsbuch vorbestellen. Es enthält einen kompletten Walkthrough, mitsamt Listen von allen sammelbaren Items, fiesen Gegnern und einem Zugang zur Webversion des Lösungsbuches. Metroid: Samus Returns erscheint am 15. September für den Nintendo 3DS.

