Diablo 3 – Season 11 offiziell gestartet

Ab sofort kann wieder ordentlich gelootet und gelevelt werden. Denn wie Blizard mitgeteilt hat, ist ab sofort die elfte Season in Diablo 3 gestartet. Dabei handelt es sich gleichzeitig auch um den Start der zweiten Season auf den Konsolen. Mit den Start gibt es auch zahlreiche Neuerungen und Herausforderimgem. So sind die Priester von Rathma in Sanktuario unterwegs, zudem kann man nun die Saisonreise auch mit dem Totenbeschwörer angehen. Auch kann man nun das kostenlose Klassen-Set „Rathmas Knochen“ vervollständigen.

What’s New in Patch 2.6.0

Neben Belohnungen für den Totenbeschwörer gibt es auch Belohnungen für die anderen Klassen. Dabei erhält jede Klasse das „Haedrigs Geschenk“, ein kostenloses Klassen-Set, für den Abschluss der Kapitel 2, 3, und 4 der Saisonreise. Barbaren können das Set „Zorn der Ödlande“, Kreuzritter „Rolands Vermächtnis“, Dämonenjäger das Set „Unheilige Essenz“, Mönche die „Gewandung der tausend Stürme“, Hexendoktoren das Set „Höllzahnharnisch“ und Zauberer „Tal Rashas Elemente“ erhalten. Darüberhinaus gibt es etliche kosmetische Gegenstände während der Saison zum freischalten.

