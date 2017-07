Yakuza Kiwami – Neuer Kampfsystem Trailer

Ende August kehrt ihr in Yakuza Kiwami auf die Straßen von Kamurocho zurück. Die überarbeitete und erweiterte Version des ersten Teils um Kiryu Kazuma gibt es wieder jede Menge zu entdecken und zu erleben. Werft euch also in Schale und erlebt die Action auf den nächtlichen Straßen von Kamurocho.

Harte Fights in Yakuza Kiwami

Im aktuellen Trailer sehen wir Kiryus verschieden Kampfstile mit denen ihr die Mobs auf den Straßen Respekt einprügelt. Natürlich könnt ihr dabei auch wieder Gegenstände aus der Umgebung einbinden. Das schließt realistische Objekte aber auch wahnwitzige, wie Motorräder ein. Darüber hinaus verteidigt Kiwami seinen Titel als Meister der Minispiele und bietet euch eine große Auswahl an Nebenbeschäftigungen. Ab dem 29. August steht der Titel für PS4 in den Regalen.

