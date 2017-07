Uncharted The Lost Legacy – Gold Status erreicht

Der August rückt näher und so auch der Release von Uncharted The Lost Legacy. Vor nicht mal einer Stunde hatte Naughty Dog gute Nachrichten zum nächsten Abenteuer in der Reihe.

Via Twitter hat Naughty Dog verkündet, dass Cloes Uncharted Ausflug Gold Status erreicht hat. Damit sollte einem pünktlichen Release nichts mehr im Wege stehen. Ab dem 23. August steht die eigenständige Story in digitaler und physischer Form zur Verfügung.

We’re proud to announce that Uncharted: The Lost Legacy has gone gold! We can’t wait to get it into your hands, beginning August 22. pic.twitter.com/SBVZJD8lQb

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) 20. Juli 2017