Pokémon GO – Erste legendäre Pokémon fangbar

Pokémon GO ist jetzt ein Jahr alt, und endlich können bald auch legendäre Pokémon gefangen werden. Wie viele Fans es schon vermutet hatten, wird dies im Zusammenhang mit dem Pokémon GO Fest in Chicago freigeschaltet. Das Auftauchen der legendären Monster liegt jedoch nicht allein in den Händen der Besucher des Festes, sondern ist eine weltweite Aktion.

Arbeitet mit den Trainern in Chicago zusammen

Auf dem Event in Chicago, welches auch auf Twitch übertragen wird, müssen die Trainer sowohl in Chicago als auch auf der ganzen Welt diverse Pokémon fangen, um unterschiedliche Boni und schlussendlich die Mystery Challenge freizuschalten. Diese Mystery Challenge muss dann von den Besuchern des Festes im Chicago Grant Park bewältigt werden. Wurde dies geschafft, tauchen schließlich weltweit legendäre Pokémon als Raid-Bosse auf. Wenn diese besiegt werden, könnt ihr endlich euer eigenes legendäres Taschenmonster fangen.

Quelle: pokemongolive / Pokémon GO Deutschland via Youtube