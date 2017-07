One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition – Erscheinungstermin für Switch bekannt gegeben

One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition wurde bereits vor geraumer Zeit für PC, PS4 und Nintendos neuem Schlachtschiff Switch angekündigt. Allerdings hatten nur die PC, PS4 und PS4 Pro-Versionen bisher einen Release Termin. Und zwar den 25. August 2017. Nun wurde auch der Switch-Termin konkretisiert. Die Nintendo-Jünger werden am 29. September in den Genuss der One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition kommen. Das Spiel wird auf allen Systemen auf 60 FPS laufen und zudem dürfen alle Modi im 2-Spieler Coop-Modus bewältigt werden. Doch nur Pc und PS4 Pro-Spieler werden mit 4K Auflösung verwöhnt.

Auf zur Grand Line

Ein Statement von offizieller Seite: „Entdecke das ursprüngliche Abenteuer von Luffy und seiner Piraten-Crew erneut, die auf einen mysteriösen Waschbär namens Pato treffen und sich mit ihm anfreunden. Dieser besitzt die schattenhafte Macht, alles was auf ein Blatt gezeichnet wird, erschaffen zu können. Da mehr als 40 DLCs enthalten sind, wird das Abenteuer mit unglaublichen Inhalten vollgepackt sein.“