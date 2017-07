Call of Duty: WWII – Zombie-Modus „Nazi Zombies“ im offiziellen Enthüllungstrailer erstmals vorgestellt

Die Comic Con wird immer mehr auch dazu genutzt, wichtige Spielinhalte erstmals zu präsentieren. Soeben hat Activision den offiziellen Enthüllungstrailer zum neuen Zombie-Modus von Call of Duty: WWII veröffentlicht. In diesem ist zu sehen, dass wir es erstmals seit World at War wieder mit Nazi Zombies zu tun haben werden.

Call of Duty: WWII Zombie Modus im Trailer

Der gesamte Trailer sieht insgesamt ziemlich düster, blutig und dreckig aus. Alle Vorbesteller erhalten den exklusiven Zugriff zur Private Beta Ende August. Das Spiel soll weltweit am 03. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und dem PC in den Läden stehen.

Quelle: Activision