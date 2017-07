The Evil Within 2 – Survive Trailer mit neuen Szenen

Am 13.10. bringt uns The Evil Within 2 zurück in einer Welt des Horrors. Im aktuellen Survive Trailer bekommen wir einen kurzen Einblick in die Geschehnisse aus einer anderen Perspektive.

The Evil Within 2 mit neuen Szenen

Im aktuellen Trailer bekommen wir einen Einblick aus der Sicht von Sebastians Tochter Lily. Danach sehen wir in weiteren Cuts Sebastion beim Schleichen, Fallen stellen und im Nahkampf. Dabei hat der Titel offensichtlich eine Schippe draufgelegt beim Monster Design und bei der surrealen Welt in der wir uns bewegen. Nicht mehr lange dann dürfen wir selber in den neuen Horror eintauchen. Am Freitag den 13.10. geht es auf PS4, Xbox One und PC an den Start.

Quelle: Bethesda Softworks (via Youtube)