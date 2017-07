Telltalle Games – Sommertrailer kündigt Wolf Among Us 2, Walking Dead Final Season und Batman an

Telltale Games haut einen neuen Trailer raus und präsentiert drei Fortsetzungen, die Fans der Spieleschmiede freuen werden. Mit dabei ist die letzte Season von The Walking Dead, die Clementines Abenteuer abschließen soll, eine Fortsetzung zu Telltales Batman-Abenteuer und das lang ersehnte Sequel zu The Wolf Among Us.

Neue Abenteuer mit bekannten Gesichtern

Den Anfang macht Batman: The Enemy Within. In diesem fünfteiligen Abenteuer wird die Geschichte des Dark Knight weitererzählt, und man trifft auf altbekannte Widersacher wie den Riddler und den Joker. Es soll als Standalone-Titel fungieren, es ist also nicht erforderlich, den ersten Teil von Telltale gespielt zu haben. Batman: The Enemy Within erscheint am 08. August als Downloadversion für Xbox One, PS4 und PC. Retailversionen erscheinen dann im Oktober. Die anderen beiden Titel, die Telltale im Sommertrailer ankündigt, lassen noch ein wenig länger auf sich warten. Sowohl The Walking Dead: The Final Season und The Wolf Among Us 2 erscheinen 2018.

Quelle: Telltale Games via Youtube