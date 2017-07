PES 2018 – Online Beta startet morgen

Fussballfans können den Launch von Pro Evolution Soccer 2018 kaum abwarten. Bis jedoch die Fußballsimulation aus dem Hause Konami erscheint, dauert es jedoch noch einige Wochen. Doch um die Warterei zu überbrücken wurde eine Onlinebeta angekündigt. Von dieser wissen wir nun wann sie nun startet und welche Inhalte sie bietet. Denn wie bekannt gegeben wurde, wird die Beta am 20 Juli starten und bis zum 30. Juli andauern. In dieser kann man ein schnelles Spiel spielen oder ein 3 gegen 3 Online Koop Match spielen. Bei den wählbaren Teams sind die brasilianische und französische Nationalmannschaft enthalten, als Austragungsort dient dabei die Neu Sonne Arena. Desweiteren kann man entscheiden ob ein Spiel bei Sonne, Nacht oder bei gutem oder schlechten Wetter gespielt wird. Die Beta kann in dem jeweiligen Store ab morgen herunter geladen werden. Bei der Playstation 4 Fassung wird kein Playstation Plus benötigt, wobei bei der Xbox One eine Xbox Live Gold Mitgliedschaft benötigt wird. Neben der Beta wird zuz einem späteren Zeitpunkt noch eine reguläre Demo erscheinen. PES 2018 erscheint am 14. September 2017 für Playstation 4 Playstation 3, Xbox One, Xbox 360 und PC.

Quelle: Konami.com