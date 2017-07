Destiny 2 – Teaser zeigt Gameplay und Open World

Letzte Nacht wurde ein neuer Gameplay-Teaser von Activision zu Destiny 2 veröffentlicht. In dem Video sieht man die neue, offene Spielwelt Namens Nessus, welche von den Vex übernommen wurde. Der kurze Teaser gibt einen kleinen Einblick über die offene Spielwelt, das Gameplay sowie einiger der Gegner. So ist unter anderem auch ein Servitor in Action zu sehen.

Der Widerstand erhebt sich

Doch neben der Spielwelt, den Gegnern und den Waffen, kann man auch einen kurzen Blick auf 2 neue Ultimates werfen. Einmal den Wächter des Titans, der mit seinem Schild feindlichen Schaden abwehrt und auch ordentlich austeilt, und zum anderen den Arkusstreicher des Jägers. Ein Energiestab, der im Nahkampf eine Menge Schaden verursacht. Das vollständige Video wird am 24. Juli veröffentlicht. Der Teaser soll jetzt schon mal auf die Open-Beta einstimmen, die heute beginnt.

Quelle:IGN (via Youtube)