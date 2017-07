WoW Legion – Neues Brust-„Design“ für Blutelfen?

Mit Patch 7.3 wurden zahlreiche Neuerungen für World of Warcraft angekündigt. Neben den bisher bekannten sorgt vor allem die neuste Entdeckung auf dem öffentlichen Testserver für reichlich Gesprächsstoff. Dabei handelt es sich um ein scheinbar neues Brust-Design der Blutelfen, aktuell zu bewundern an Alleria Windläufer. Auf der Reddit Seite überschlagen sich die Beiträge zu diesem Thema regelrecht und viele vergleichen das Design mit dem des Spiels „Dead or Alive“, in welchem die Brüste der weiblichen Heldinnen auch auffallend auf und ab wippen. Einige Spieler vermuten dass es sich dabei um einen Marketing Effekt handelt, um im Asiatischen Markt besser anzukommen. Ob es sich dabei nun lediglich um einen Werbegag handelt, das Design ausschlielich Alleria Windläufer betrifft oder ob das Model der weiblichen Blutelfen tatsächlich überarbeitet wird, steht bisher offiziell noch nicht fest. Wir halten euch hier also auf dem laufenden.

Quelle: reddit