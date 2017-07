Splatoon 2 – Funshooter bekommt Animeserie

Wir steuern gezielt auf den Release von Splatoon 2 zu, Werbemaßnahmen und Promoaktionen bezüglich Nintendos Funshooter sind also nicht allzu ungewöhnlich. Dass es jedoch eine eigene Animeserie rund um die kleinen Inklinge geben wird, ist für viele Fans eine überraschende Neuigkeit. Die Serie wird von CoroCoro, dem bekannten japanischen Magazin, produziert.

Kurze, knackige Episoden

Der Splatoon-Anime wird in kurzen Folgen auf dem Youtube-Kanal von CoroCoro hochgeladen, die erste Folge soll am 12. August veröffentlicht werden. Dabei halten sich die Geschichten in den Folgen an den Splatoon-Comic, welcher nach und nach in der CoroCoro veröffentlicht wurde. Diese Comics sollen im späteren Verlauf des Jahres auch erstmals in englischer Sprache erscheinen. Splatoon 2 erscheint am 21. Juli.

Quelle: polygon / hinodeya3 via twitter