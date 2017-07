Far Cry 5 – Infos zur Kampagnenlänge bekannt gegeben

Im Zuge der E3 Messe in Los Angeles vor einigen Wochen, enthüllte Publisher Ubisoft den neuen Shooter Far Cry 5. Der neue Ableger spielt damit erstmals in den Vereinigten Staaten und soll wieder eine umfangreiche Kampagne bieten. Die letzten Ableger boten eine Dauer von rund 15 Stunden. Wie nun Lead Writer Drew Holmes von Ubisoft bekräftigte wird der neue Shooter wieder einen ähnlichen Umfang bieten. Dabei beziehen sich die 15 Stunden nur auf die Hauptmissionen. In der riesigen Welt können unzählige Nebenaufgaben erledigt und Dinge erkundet werden. Bis Far Cry 5 erscheint dauert es allerdings noch eine Weile. Denn das Ubisoft Spiel erscheint erst am 27. Februar 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC.

Far Cry 5 – Ankündigungs-Trailer

Quelle: gamingbolt.com