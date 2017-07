SUPERHOT – PS4 Release steht bevor!

SUPERHOT ist am 25. Februar 2016 auf Steam erschienen und wurde einer der größten Indie-Hits des letzten Jahres. Doch nun kommen auch Besitzer einer PS4 in den Genuss! Und wem das nicht reicht, der kann sich SUPERHOT als VR Version zulegen. Beide Varianten werden jeweils für 24,99 € bzw. 19,99 € (wenn ihr Playstation PLUS nutzt) angeboten. Das Ganze gibt es dann auch als Bundle und wird für 39,99 € bzw. 31,99 € (Playstation PLUS) zu haben sein.

Die Zeit ist dein Freund

In SUPERHOT steht der Protagonist allein einer schier endlosen Anzahl an Gegnern gegenüber die ihm ans digitale Leder wollen. Doch einen entscheidenden Vorteil hat unser Alter-Ego: Bleibt er stehen, wird die Zeit immens verlangsamt. Was uns eine große Hilfe ist, den nächsten Schritt zu planen. Dieser Schritt sollte allerdings sehr wohl bedacht sein, da sich SUPERHOT als Steinhartes Puzzlegame im Ego-Shooter-Pelz entpuppt. Die Feinde kommen von fast überall her und feuern aus allen Rohren. So kommt es häufig vor, das bei SUPERHOT auch das bekannte Trial & Error-Prinzip greift. Das gefällt gewiss nicht jedem. Doch wer Spaß an Bullet-Time Action hat und dem der eigenwillige Grafikstil zusagt, kann ruhig mal einen Blick riskieren.

