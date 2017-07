One Piece: Grand Cruise – Erste Bilder zum VR-Spiel

Bandai Namco Entertainment hat die offizielle Teaser Webseite zu One Piece: Grand Cruise geupdatet, welches als Pirate Experience Action für die PlayStation VR angekündigt wurde. Dabei könnt ihr den Ozean zusammen mit den Strohhutpiraten bereisen und einige Abenteuer erleben. Desweiteren wurde ein paar Bilder auf der Seite veröffentlicht.

Erlebt die Thousand Sunny in der 360°-Ansicht

Der Spieler ist ein „Piratenlehrling“ auf dem Schiff der Strohhut-Crew. Dabei könnt ihr eine Reise auf der Thousand Sunny erleben, die Abenteuer und Events sollten ein einzigartiges Erlebnis in der virtuellen Welt sein. Mit dabei sind auch epische Schiffsschlachten und Gespräche mit den Mitgliedern der Strohhutpiraten, mit denen ihr euch näher anfreunden könnt. One Piece: Grand Cruise wird im Tokyo Tower am 22. Juli anspielbar sein. Dabei soll es sich um eine spezielle Version handeln, die einen Koop-Modus mit bis zu acht Spielern unterstützen soll. Ein Release-Datum wurde bislang noch nicht bekannt gegeben, allerdings ist das Spiel bisher nur für Japan angekündigt.

Quelle: Bandai Namco