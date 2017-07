Kingdom Hearts 3 – Releasezeitraum bekannt gegeben

Fans des Action Rollenspiels Kingdom Hearts mussten bisher auf den dritten Teil lange warten. Das Spiel ist seit Jahren in Entwicklung und ein fester Releastermin steht immer noch in den Sternen. Doch im Rahmen der D23 Expo gab es eine neue Aussage zum Releasezeitraum des Spiels. Denn wie Publisher Square Enix bestätigte, soll das Spiel im nächsten Jahr für die Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Damit steht nun fest, dass das Disney Spiel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Fans hatten darauf gehofft, denn in diesem Jahr feiert die beliebte Reihe ihr 15-jähriges bestehen. Der erste Teil erschien im März 2002 für die Playstation 2. Im Zuge der Messe wurde desweiteren ein neuer Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt Szenen aus einer Toy Story Welt.

Kingdom Hearts 3 Official Toy Story World Trailer

Quelle: YouTube (GameTrailers)