Overwatch – Siegesraten der aktuellen Maps

Natürlich wird jeder Spieler bei Overwatch eine Map haben die man unglaublich gerne spielt, ebenso natürlich auch eine die verhasst ist. Schließlich hat man bei einigen Maps immer wieder das Gefühl, das ein Sieg schier unmöglich scheint. Nun hat Jeff Kaplan im offiziellen Overwatch Forum eine Statistik veröffentlicht, die zeigt dass bei den meisten Maps des Spiels Sieg und Niederlage nah beieinander liegen. Die Zahlen die Jeff Kaplan veröffentlicht hat, zeigen einen Spielzeitraum vom 14.05.17 – 12.07.17 und beziehen sich auf alle Schnellspiele in diesem Zeitraum:

Hanamura : Angreifer 49.79% – Verteidiger 50.21%

: Angreifer 49.79% – Verteidiger 50.21% Horizon: Angreifer 54,50% – Verteidiger 45,50%

Angreifer 54,50% – Verteidiger 45,50% Tempel des Anubis : Angreifer 49.92% – Verteidiger 50.08%

: Angreifer 49.92% – Verteidiger 50.08% Volskaya : Angreifer 49.76% – Verteidiger 50.24%

: Angreifer 49.76% – Verteidiger 50.24% Eichenwalde : Angreifer 46.13% – Verteidiger 53.87%

: Angreifer 46.13% – Verteidiger 53.87% Hollywood : Angreifer 49.91% – Verteidiger 50.09%

: Angreifer 49.91% – Verteidiger 50.09% King’s Row : Angreifer 50.14% – Verteidiger 49.86%

: Angreifer 50.14% – Verteidiger 49.86% Numbani : Angreifer 49.40% – Verteidiger 50.60%

: Angreifer 49.40% – Verteidiger 50.60% Dorado : Angreifer 49.66% – Verteidiger 50.34%

: Angreifer 49.66% – Verteidiger 50.34% Route 66 : Angreifer: 49.94% – Verteidiger 50.06%

: Angreifer: 49.94% – Verteidiger 50.06% Watchpoint: Gibraltar: Angreifer 50.13% – Verteidiger 49.87%

Dabei springen eigentlich nur zwei Maps deutlich aus der Reihe und bei diesen handelt es sich auch noch um die „Neusten“. Hier ist im Vergleich zu allen anderen Maps ein hoher prozentualer Unterschied zu erkennen. So haben es die Angreifer auf der Horizon Map wohl deutlich leichter als die Verteidiger, genau anders rum verhält es sich bei der Map Eichenwalde. Hier scheinen die Angreifer es sehr schwer zu haben.

Laut Blizzard sind Änderung auf der Eichenwalde Map möglich, allerdings soll weiterhin den Spielspaß im Vordergrund stehen. Für Horizon sind bisher keine Änderungen geplant, da Blizzard die neuste Map noch etwas beobachten will. Wir dürfen also gespannt sein, was für diese Maps noch alles geplant wird.

Quelle: battle.net