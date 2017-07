Overwatch – Der World Cup startet!

Dieses Wochenende dreht sich bei Overwatch alles um die Weltmeisterschaft und so werden von Freitag bis Sonntag die Teams aus Gruppe A und B gegeneinander antreten. Diese Gruppenphase findet in Shanghai statt und gestern liefen bereits die erstem Matches. Aktuell wird die Tabelle von China, Gruppe A angeführt, dessen Team bereits zwei Spiele für sich entscheiden konnte. Aber auch Frankreich konnte schon zwei Spiele für sich entscheiden und sitzt China damit dicht im Nacken, es wird also weiter spannend bleiben zu sehen, wie sich die talentierten Teams im Ranking um die besten Plätze der Welt schlagen werden.

Wer kann sich aus Gruppe A und B behaupten?

Die aktuellen Ergebnisse und Platzierungen könnt ihr natürlich HIER einsehen. Ebenfalls überträgt Blizzard alle Spiele live über den offiziellen OverwatchTwitch-Kanal und wenn ihr mal eines der Spiele verpasst habt, könnt ihr dieses HIER nachschauen. Zu guter Letzt haben wir noch den offiziellen Trailer zum Overwatch World Cup 2017 für euch:

Shanghai ist der erste Halt der Gruppenphasen dieses Overwatch World Cups, als nächstes geht es für Teams der Gruppen C und D vom 21.07-23.07.2017 nach Australien. Für die Teams der Gruppen E und F geht es dann vom 04.08-06.08.2017 nach Polen und vom 11.08.-13.08.2017 treten die Teams aus Gruppe G und H, in Gruppe H ist unter anderem auch Deutschland vertreten, in den Vereinigten Staaten gegeneinander an. Das Finale des Overwatch World Cups findet vom 03.11-05.11. auf der BlizzCon 2017 statt, wo nach acht K.-o.-Matches das beste Team zum Weltmeister gekrönt wird.

