New Nintendo 3DS – Produktion der Basis-Variante eingestellt

Der New Nintendo 3DS kommt in zwei Versionen daher: Die etwas kleinere Basis-Variante mit austauschbaren Coverplatten, und die XL-Variante mit größeren Screens. Erstere wird nun weltweit eingestellt, wie Nintendo bestätigte. Am 28. Juli erscheint der New Nintendo 2DS XL und wird mit dem 3DS XL die einzig verfügbare Ausgabe der Handheldserie sein.

Erst Japan, dann der Rest der Welt

Die Nachricht wurde zunächst einmal nur für japanische Regionen bestätigt. Die etwas kleinere Version mit den austauschbaren Coverplatten sollte nicht mehr produziert werden, so stand es auf der japanischen Website. Auf Nachfrage bestätigte Nintendo den Kollegen von Eurogamer, dass diese Version des Handhelds auch in Europa nicht mehr verfügbar sein wird. In den USA war die Standard-Variante nur in Bundles verfügbar, einzeln erwerben konnte man nur die XL-Ausgabe mit den großen Bildschirmen.

Quelle: Eurogamer