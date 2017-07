Heavy Metal Machines – Noch heute zum Turnier anmelden!

Noch bis heute könnt ihr euch für das ESL Play-Turnier des Car-Combat-MOBAs „Heavy Metal Machines“ anmelden und euch so die Chance auf das Preisgeld von über 10.000 Euro sichern. Heavy Metal Machines befindet sich derzeit noch in der Open Beta und Spieler die Interesse an dem Turnier haben können sich HIER oder über die Homepage der ESL anmelden. Das Car-Combat-MOBA bietet zahlreiche actiongeladene Teamspiele und verbindet die WElt des MOBA mit vielen Racing Elementen, all dies wird unterstrichen von Heavy Metal Soundtracks. Spieler aller Welt können sich mit eSports-Spielern und Racing-Profis messen und ihre Chance auf das Preisgeld nutzen. Die Turniere werden neben Skill und Ergeiz, vor allem Teamwork fordern. Das Gewinnerteam erhält am Ende neben dem Preisgeld natürlich auch die Trophäe des europäischen ESL Play-Turniers. Hoplon veröffentlichte erst kürzlich eine Reihe an Updates, basierend auf detailliertem Community-Feedback. So wurde unter anderem ein Leaderboard eingeführt und auch die Bombe, das zentrale Gameplay-Element des Spiels, wurde von Grund auf überarbeitet.

Die Anmeldung zum Turnier findet in 4er-Teams statt. Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Facebook-Seite zusammenschließen.Das Turnier beginnt am 16. Juli mit den Qualifiers und benutzt das Schweizer System. Die Playoffs starten am 23. Juli, die Finals (inklusive des Lower Brackets) am 30. Juli.

Quelle: heavymetalmachines