Nidhogg 2 – Fechtspiel hat Releasedatum

Nidhogg war ein extrem schnelles und adrenalinreiches PvP-Fechtspiel, bei dem jeder Spieler sein Ziel auf der anderen Seite der Map erreichen musste. Dazu musste man allerdings an seinem Kontrahenten vorbeiziehen. In einem Update zum Nachfolger erklärt Mark Essen, Creative Director und Mitbegründer von Entwickler Messhof, weshalb man sich für den simplen Pixellook entschieden hat, für Nidhogg 2 jedoch eine detailreichere Grafik verwendet. Zudem gab er den Release für den Nachfolger preis.

Erschafft euren eigenen Charakter

Nidhogg erfordert eine sehr präzise Steuerung und somit auch präzise Animationen. Und aus diesem Anlass, so Essen, habe man sich für den simplen und etwas charakterlosen Pixellook entschieden. Bei Messhof war man überrascht, wie sehr dieser Retro-Look bei den Spielern ankam. Für Nidhogg 2 hat Essen zuvor mit einigen 2D-Animationsprogrammen herumexperimentiert und eine perfekte Lösung gefunden. Und so könnt ihr in Nidhogg 2 eure Charaktere selbst erstellen, komplett mit Gesichtern, Rüstungen und Frisuren. Nidhogg 2 erscheint am 15. August für die Playstation 4 und den PC. Vorbestellungen sind ab dem 18. Juli möglich.

Quelle: playstationblog