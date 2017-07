Matterfall – Neues Gameplay zu Housemarques Shooter

Erst vor wenigen Wochen haben wir mit Nex Machina, einen weiteren Hit von Housemarque getestet. Doch es naht schon Nachschub in Form von Matterfall. Der neue Twin Stick Shooter bekommt jetzt einen weiteren Gameplay Trailer beschert, indem wir mehr zu den eigentlichen Mechaniken erfahren.

Feuer frei für Matterfall

Senior Level Designer Jari Hokkanen gibt einen Einblick in das Gameplay sowie einen der Bossfights, die ein Markenzeichen von Housemarque geworden sind. Der neue Shooter des finnischen Entwicklers wird am 16. August im Playstation Store erscheinen. In Europa wird es zudem, neben der digitalen Version, auch einen physischen Release geben.

Quelle: PlayStation (via Youtube)