Mass Effect Andromeda – 10 Stunden Demo im PSN

Mass Effect Andromeda hat die Spielergemeinde stärker gespalten als der dritte Teil. Auch nach zahlreichen Patches ist der Titel von BioWare noch nicht ganz da wo man die Qualität sehen möchte. Wer sich trotzdem unverbindlich einen Eindruck verschaffen will kann dies jetzt mit einer Demo.

Mass Effect Andromeda bekommt kostenlose Demo

Die Demo zu BioWares geplagtem Sci-Fi RPG Shooter gibt euch etwa 10 Stunden lang Einblick in das Spiel. Dabei ist wichtig zu wissen, dass ihr den gemachten Fortschritt in die Vollversion übernehmen könnt, solltet ihr es am Ende kaufen. Die Demo wird bis zum 1. November im Playstation Store verfügbar sein.

