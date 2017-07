Yo-Kai Watch 2: Geistige Geister – Neuer Titel von Nintendo angekündigt

Nintendo hat in einer Pressemitteilung einen weiteren Ableger der Yo-Kai Watch-Reihe angekündigt. In Yo-Kai Watch 2: Geistige Geister spielt ihr alle Inhalte der beiden anderen Teile, Knochige Gespenster und Harte Seelen, sowie viele Zusatzinhalte und neue Features. Zu Vergleichen ist Geistige Geister also in etwa mit einer Spezialversion der Pokémon-Spiele, wie Kristall oder Smaragd.

Alte Feinde werden zu neuen Freunden

In Geistige Geister gibt es unter anderem 12 brandneue Quests, 15 fiese Yo-Kai, die bislang nur als Gegner vorkamen, nun jedoch als Freunde gewonnen werden können, und neue Dungeons. Diese öffnen sich, wenn ihr Spielstände der anderen Versionen ladet. Yo-Kai Watch 2: Geistige Geister erscheint im Herbst diesen Jahres.

Quelle: Pressemitteilung