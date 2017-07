WoW – Das „Mythic Dungeon Invitational“ kommt!

Es ist soweit, Esports und Blizzard suchen im „Mythic Dungeon Invitational“ die besten Spieler der Welt, die sich in immer schwerer werdenden mythischen Schlüsselsteindungeons beweisen können. Als Belohnung winkt ein fetter Anteil aus dem 100.000 USD Preispool. Die Erwartungen an die Spieler sind natürlich hoch, zunächst müssen sich die 5-Mann Teams durch eine Reihe M+-Instanzen kämpfen, welche selbstverständlich immer schwieriger werden. Dafür steht ihnen der „Feuerproben“ Zeitraum vom 26. Juli bis zum 9. August zur Verfügung. Am Ende werden aus allen Teams die 32 Besten eingeladen, um dann um den ultimativen Ersten Platz und einen Anteil des Preispools zu kämpfen.

Seid ihr stark genug, um es mit dem Rest der Welt aufzunehmen?

In der Feuerprobe, welche also vom 26. Juli bis zum 9. August statt findet, müssen die Teams zahlreiche Instanzen bewältigen und am Ende werden die Leistungen der fünf Dungeons bewertet, in denen die Teams während dieser zwei Wochen die höchste Schlüsselsteinstufe erreicht haben. Um eine Wertung zu erhalten, müssen die Teams dieses Formular (auf Englisch) ausfüllen und dieses am Ende der Feuerprobe (also ab dem 9. August) einschicken, Formulare die vorher eingeschickt werden, können nicht berücksichtigt werden. Nach der Feuerprobe werden die 32 Teams, bestehend aus 8 Teams aus der amerikanischen Region, 8 aus Europa, 8 aus China und 8 aus der Region Asien-Pazifik für die letzten Herausforderungen eingeladen. Die Teams treten dann im Rahmen einer eintägigen Übertragung im K.O.-Format an, bis nur noch zwei Teams übrig sind, um ihre Region zu vertreten. Das erste Match jeder Serie findet in einem von Blizzard ausgewählten Dungeon statt, Blizzard legt ebenfalls die Regeln und die entsprechenden Affixe der Schlüsselsteine fest. Die gesamten K.O Runden können über den offiziellen Twitch-Kanal von World of Warcraft in englischer Sprache mitverfolgt werden.

Quelle: worldofwarcraft