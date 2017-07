Für das Regime genügt es nicht, einfach nur den Planeten zu beherrschen. Auch die Popkultur ist vor ihnen nicht sicher – bekannte amerikanische TV-Serien werden nach den Vorstellungen des Regimes neu erschaffen. Seht euch jetzt eine Episode „German …or Else!“ an und erlebt, wie das Leben unter der Tyrannei des Regimes in Wolfenstein II: The New Colossus wirklich ist.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Quelle: Bethesda