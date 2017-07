Pokémon GO – Event-Tour soll Spieler zusammenarbeiten lassen

Niantic plant diverse Veranstaltungen rund um Pokémon GO, um Spieler zusammenzubringen. Den Anfang macht das Pokémon GO Fest in Chicago. Am 22. Juli sollen sich in der Downtown Spieler treffen, um verschiedene Challenges gemeinsam zu bewältigen und dabei Belohnungen abzugreifen. Auch von hier aus kann man die Trainer in Chicago unterstützen. Je mehr Pokémon weltweit am 22. Juli gefangen werden, desto mehr Boni können in Chicago freigeschaltet werden. Diese können dann wiederum weltweite Boni freischalten.

Geht auf Safari

Ähnlich wie in Chicago soll es auch in Europa Events geben, bei denen gemeinsam seltene Pokémon gefangen werden können. Diese Event-Tour trägt den Namen Pokémon GO Safari und findet in sechs europäischen Städten statt. Dabei sollen auch Pokémon zu finden sein, die bislang nicht in Europa verfügbar waren. Des weiteren können besonders mächtige Raid-Bosse besiegt werden. Hier sind die Termine für die Safari-Tour:

August 5, 2017:

Fisketorvet – Kopenhagen, Dänemark

Centrum Cerny Most – Prag, Tschechien

August 12, 2017:

Mall of Scandinavia – Stockholm, Schweden

Stadshart Amstelveen – Amsterdam, Niederlande

September 16, 2017:

Centro – Oberhausen, Deutschland

Les Quatre Temps – Paris, Frankreich

La Maquinista – Barcelona, Spanien

Und wer in der Zeit vom 09. bis zum 15. August zufällig in Yokohama, Japan unterwegs ist, der kann an dem dort stattfindenden Pikachu Outbreak Event teilnehmen.

Quelle: Pressemitteilung