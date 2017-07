PES 2018 – Coverstar enthüllt

Wie es sich für ein Sportspiel wie Pro Evolution Soccer 2018 gehört, braucht das Spiel auch einen namenhaften Coverstar. In der Geschichte der Reihe zierten bereits Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, oder Fernando Torres das Cover des Spiels. Daher ist es umso spannender welcher Fussballstar dieses Jahr auf die Cover des Spiels gedruckt wird. Diese Frage hat Konami heute beantwortet, denn kein geringerer als FC Barcelona Stürmer Luiz Suárez ist der diesjährige Coverstar von PES 2018.

PES 2018 E3 Trailer

Luis Suárez ist von dem Spiel sehr beeindruckt und sagte: „Ich bin ein riesiger Fan von PES, deshalb ist es eine echte Ehre für mich, dieses Jahr auf dem Cover zu sein“, so Suárez. „Jedes Jahr wird dieses Spiel besser und besser, und die Arbeit, die in das Entstehen von PES 2018 gesteckt wurde, zeigt sich deutlich. Ich kann nicht glauben, wie real und lebensecht ich im diesjährigen Spiel aussehe. Es ist einfach unglaublich.“ Pro Evolution Soccer 2018 erscheint für PS4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 sowie PC am 14. September.

Quelle: YouTube (officialpes)