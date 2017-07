Mafia III – Letzter DLC „Zeichen der Zeit“ erscheint am 25. Juli

In Faster, Baby! machte sich Lincoln Clay auf rasante Verfolgungsjagden durch Sinclair Parish, in Stones Unturned bestritt er an der Seite von John Donovan ein explosives Action-Abenteuer. In Sign of the Times hat Lincoln es mit einer gestörten und gewalttätigen Gruppe von Kultisten, genannt die Ensanglante, zu tun, die mittels grausamer Rituale wieder für Recht und Ordnung in New Bordeaux sorgen wollen.

Letzte Story-Erweiterung zu Mafia 3 erscheint in Kürze

Der Kult setzt eine halluzinogene Droge ein, um den Willen seiner Mitglieder sowie ihre Wahrnehmung der Realität zu kontrollieren und sie zu kaltblütigen Killern zu machen. Als Lincoln herausfindet, dass die Ensanglante ihre Rituale in Sammys Bar abhält, und auf die einzige Überlebende einer brutalen Zeremonie stößt, schwört er, New Bordeaux vor dieser mysteriösen neuen Bedrohung zu beschützen. In diesem spannenden, von den 1960-er Jahren inspirierten psychologischen Katz-und-Maus-Spiel stößt Lincolns Realitätssinn an seine Grenzen. Um die Ensanglante zu infiltrieren, besinnt Lincoln sich auf seine Ausbildung bei den Spezialeinheiten. Mit brandneuen Waffen und Taktiken, darunter Wurfmesser und eine mächtige neue Zeitlupen-Kampftaktik, kommt er den Mysterien des Kults auf die Spur.

Doch die Spieler können in Sign of the Times nicht nur New Bordeaux vor der neuen Bedrohung beschützen, sondern auch Sammys Bar wieder zu ihrer alten Pracht verhelfen.

2K und Hangar 13 werden den dritten DLC Mafia III: Zeichen der Zeit 25. Juli 2017 veröffentlichen.

Quelle: 2K Games