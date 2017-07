Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Askborg ChargeCube 5200mAh Powerbank

Mit all den mobilen Geräten und der Nintendo Switch am Horizont, kann man ja immer etwas extra Power gebrauchen. Ladet euer Apple oder Android Smartphone ein bis zweimal während ihr unterwegs seid. Ihr könnt sogar ein iPad mini bis zu 80% aufladen. Mit einer Größe von 10 x 5 x 2,8cm ist diese Powerbank unschlagbar klein und unschlagbar stylisch. Ihr sucht nach etwas in eurer Tasche oder im Handschuhfach? Einfach das integrierte Licht anschalten und die Suche wird leichter.

Zusammen mit Askborg verlosen wir daher 3x eine ChargeCube Powerbank mit 5200mAh Kapazität.

Das sind die Preise:

Gewinner 1 – 3: je 1x Askborg ChargeCube 5200mAh Powerbank

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du likest unser Video zum Gewinnspiel auf Facebook oder Instagram und hinterlässt einen Kommentar, warum du eine Powerbank gewinnen solltest

Die Teilnahmebedingungen:

Der Facebook-User/Instagram-User müsste bis zur Auslosung bei Facebook registriert bleiben, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Direktnachricht benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 23. Juli 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken! Facebook/Instagram steht mit dem Gewinnspiel in keinerlei Verbindung und ist auch kein Ansprechpartner für Fragen.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Mehr Informationen zur Powerbank gibt es auch direkt bei Askborg Deutschland.

Vielen Dank an Askborg Deutschland für die Bereitstellung der Preise.