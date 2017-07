Crusaders of Light – Ab sofort im AppStore verfügbar

Heute gab NetEase bekannt, dass das Mobile Spiel „Crusaders of Light“ ab sofort für iPhone, iPad und iPod Touch im AppStore verfügbar ist. Die Android Version des Spiels wird am 20. Juli auf Google Play erscheinen. Laut NetEase soll es auch schon im Sommer eine PC-Version des Spiels geben, das Free-2-Play Spiel wird kostenlos zum download auf den entsprechenden Plattformen zur Verfügung stehen. Die Spieler soll in Crusaders of Light eine riesige, persistente Open World mit bis zu 300 Stunden Spielzeit erwarten, in welcher zahlreiche Quest und Instanzen warten. Zusätzlich wird es noch 40-Mann Schlachtzüge und zahlreiche PvP-Arenakämpfe geben. Daher ist es Ratsam wenn sich Spieler in Gilden zusammen schließen um die vielen Herausforderung des Spiels zu meistern. Am Anfang eines jeden Rollenspiels, erwartet einen auch in Crusaders of Light die Klassenwahl, hier stehen der Ranger, der Worrior und Mystic zur Wahl. Natürlich hat jede Klasse ihrem ganz eigenen Spielstil und verfügt über Stärken und Schwächen.

Sei der schnellste und Gewinne den Wettbewerb

NetEase will den Start gebührend feiern und so haben sie zur Feier des Launches einen Wettkampf um den schnellsten Dungeon Raid gestartet. In diesem Wettkampf erwartet die schnellsten Teams aus 40 Spielern ein fetter Preispool von bis zu 400.000 $ – 10.000 $ pro Spieler. Im heroischen Modus müssen die Spieler das Fort „Desolation Dungeon“ bewältigen und die beiden Bosse schnellstmöglich besiegen. Das schnellste Team im Wettbewerbszeitraum gewinnt.

Quelle: crusadersoflight