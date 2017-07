One Piece: Grand Cruise – Setzt die Segel auf der PlayStation VR

In der aktuellen Ausgabe des japanischen Magazins Weekly Jump wurde eine Ankündigung veröffentlicht, die gerade PlayStation VR-Besitzern eine Freude machen könnte. Denn Besitzer der Brille können sich mit dem Spiel One Piece: Grand Cruise vorlieb nehmen, allerdings wurden bislang keine weiteren Informationen zu diesem Spiel bekannt gegeben. Es wurde lediglich erwähnt, dass sich VR-Spieler mit einem Schiff auf die Reise begeben können. Wann das Spiel erscheinen soll, zu welchem Genre es zählen wird und was der Preis sein wird, ist ebenfalls nicht bekannt. Allerdings wird es am 22. Juli 2017 im Tokyo Tower zum Tokyo One Piece Tower-Event anspielbar sein.

Ein weiteres One Piece Spiel befindet sich in Entwicklung

Neben der Bekanntgabe des VR-Titels soll sich ein weiteres neuartiges One Piece Spiel in der Entwicklung befinden. Bei diesem Titel ist bislang der Codename Dawn bekannt, bei der eine Kollaboration zwischen Shueisha, Toei Animation und Bandai Namco besteht. Auch Mangaka Eiichiro Oda befindet sich mit in der Entwicklung. Es soll zudem das Spielgefühl vermittelt werden, dass man sich direkt im Anime befindet, indem Setting und Musik direkt ins Spiel transferiert werden. Bei dem Spiel soll es sich um ein riesiges Projekt handeln, dass noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Quelle: gematsu